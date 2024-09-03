Yunan basını skandala çanak tuttu: Netflix rezaletine sahip çıktılar! Kıbrıs Barış Harekatı’na peş peşe saldırılar

Gündem, Netflix'te yayınlanacak olan ''Famagusta' dizisi rezaletiyle çalkalanıyor. Türk ordusunun, Kıbrıs'taki Türklere yönelik yapılan katliamları durdurmak için düzenlediği 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak anlatan 'Famagusta' (Mağusa) isimli dizi, 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacak.Kıbrıs'ta 1963 yılında Kıbrıslı Türklere yönelik başlatılan başlayan ve yıllar boyunca süren katliamlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Tarihe Kanlı Noel olarak geçen, hafızalarda derin izler bırakan ilk Rum katliamıysa, 24 Aralık 1963 yılında yaşandı. Lefkoşa'da görev yapan Binbaşı Nihat İlhan, eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'ın, Rum milisler tarafından banyo küvetinde kurşuna dizilerek katledildiği görüntüler, Türk halkına yönelik şiddeti gözler önüne serdi.Hafızalardan silinmeyen bu fotoğraf, yüzlerce masum sivilin katledildiği saldırıların en trajik sembollerinden biri oldu.Yıllar içinde art arda yapılan tüm barış çağrılarına kulak tıkayarak Türk köylerine baskınlarına devam eden Rum milisler, 1974 yılına kadar Lefkoşa'nın kuzey banliyölerinde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 700 Türk'ü rehin aldı. 9 sene içinde, kayda geçen 364 Kıbrıslı Türk'ün ölümüne, 109 Kıbrıslı Türk veya karma köyün yıkılmasına, 25 ila 30 bin Kıbrıslı Türk'ün yerinden olmasına neden olan bu şiddet olaylarında tecavüz ve işkence gibi birçok insanlık suçuna da imza atıldı.Türklere yönelik katliam, 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'yla son buldu. Ne var ki tüm tarihi gerçeklerin görmezden gelindiği ve çarpıtıldığı Famagusta dizisi, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği, Türk askerinin ise sivillere ateş açan güç olarak ekrana yansıtıldığı skandal diziye Yunan basını da sahip çıktı.Ülke basını, Türkiye'den gelen tepkileri sayfalarına taşırken 'iddia' ifadelerini kullandı.Mega TV, 'Türklerin Kıbrıs'ı işgalinin dramı' başlığıyla servis ettiği haberinde skandal ifadeler kullandı. KKTC ve Türkiye'den yükselen tepki seslerini 'tarihi gerçeklerin çarpıtılması' olarak servis eden kanal, Rum katliamlarına yer vermedi.Skai, 'Famagusta dizisi Türkiye'de isyan çıkardı' sözlerini kullanırken Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini 'tarihi çarpıtıyor iddiası' ile okurlarına yansıttı.Kathimerini, Türkiye'nin tepkilerini sayfaya taşırken söz konusu tepkilerin haksız olduğunu ima eden bir dil kullandı. Türkiye'nin katliam sözlerinin 'iddia' olduğunu öne süren gazete kullandığı uslüpla tepki çekti.Öte yandan tartışmalara Yunanistan da dahil oldu. Yunan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Famagusta dizisine gelen tepkilere yanıt verdi. Türkiye'yi 'işgalci' olmakla suçlayan Gerapetritis, 'Bu konu çok fazla yoruma açık olmayan bir konu. Hepimiz tarihin sona ermediğini anlıyoruz. Tarih silinmez, tarihi hafızaya kazınır' sözleriyle tarihi gerçekleri çarpıttı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik skandal yapıma tepki göstererek, '1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz.' dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk askerinin 'işgalci' olarak gösterildiği 'Famagusta' dizisine tepki göstererek, Türk yapımcılara Kıbrıs'ta halihazırda yaşayan canlı tarihi dinleyerek güçlü bir dizi yapma çağrısında bulundu.Tatar, 20 Eylül'de dijital platformda yayınlanması planlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yapımı 'Famagusta' dizine ilişkin, dizinin tarihi gerçekleri yansıtmadığını ve Kıbrıs meselesinin 1974'te başladığına dair kara propaganda yaptığını söyledi. Söz konusu diziyi yayımlamasını bu uluslararası dijital platforma yakıştırmadığını belirten Tatar, 'Netflix belli bir düzeye gelmiş ve gerçekleri görmesi gereken bir platform.' diye konuştu.Tatar, 'Böylesine bir kuruluş, böyle bir kara propagandaya nasıl alet olur düşüncesi içerisindeyim, düşündürücü olduğunu söylüyorum. Yakışmadı diyorum. Gerçekten kınanması gerekiyor ve kınıyoruz.' diyerek, Türkiye'ye diziye yönelik verdiği tepki dolayısıyla teşekkür etti