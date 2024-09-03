Netanyahu: Ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Netanyahu, kabine toplantısında, İsrail ordusunun işgal ettiği Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'na değindi."Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz." diyen Netanyahu, Philadelphi Koridoru'nun İsrail'in güvenliği için önemli olduğunu bu nedenle de orada kalıcı olmaları gerektiğini iddia etti.Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına varılması için hükümetin üzerinde baskı kurmak amacıyla organize edilen genel greve tepki gösteren Netanyahu, "utanç verici" olarak nitelendirdiği bu grevin Hamas'a yaradığını öne sürdü.Netanyahu'nun "42 gün" ifadesiyle, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerde gündeme gelen "ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasına" işaret ettiği belirtiliyor.Başbakan Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında da Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru’ndaki İsrail işgali ve esir takası anlaşmasını engellediği yönündeki eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.Netanyahu, Gazze'ye saldırıların hedefine ulaşmasının Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini iddia ederek, "Buradan çekilmeyeceğiz. Burada kalmak konusunda hepimiz ısrarcı olmalıyız." ifadesini kullandı.İsrail'in yaklaşık 20 yıl önce Gazze'den çekildiği dönemde, Philadelphi Koridoru'nun öneminden bahsettiğini öne süren Netanyahu, koridorda hakimiyet kuramamalarının Gazze'yi işgal etmek ve Refah'ı ele geçirmek için hiçbir uluslararası veya ulusal meşruiyet olmamasından kaynaklandığını savundu.Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı kastederek, geçen hafta Gazze’de 6 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru’ndaki işgalin sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını duyduğunda "şok olduğunu" belirten Netanyahu, kararın kabinede alındığını ve bunun "herkes için bağlayıcı" olduğunu belirtti.Başbakan Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması konusunda tamamen kararlı olduklarını öne sürerek, Hamas'tan benzer bir karşılık göremediklerini iddia etti.Ayrıca, şahsına ve hükümete yönelik protesto ile eleştirilere değinen Netanyahu, "(İsrailli) esirleri kurtarma konusuna benim kadar kimse bağlı değil, bu konuda kimse bana söz söyleyemez." dedi.Netanyahu'nun basın toplantısı, ülke genelinde kendisine ve hükümetine karşı "Gazze'de esir takası anlaşması konusunda isteksizliği" nedeniyle kitlesel gösterilerin yapıldığı sırada gerçekleşti.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.Hamas ise 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.