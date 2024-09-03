MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Terörist neredeyse hedefimiz orası!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!