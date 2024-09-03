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Beyaz Gazete
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MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 3.09.2024 - 12:57 Güncelleme: 3.09.2024 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!

MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi