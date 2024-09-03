Katil Netanyahu'ya karşı İsrail'de protesto: Yüz binler sokağa döküldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 786'e yükseldi.332 gündür süren katliamlarda İsrail ordusu son 24 saatte 48 Filistinliyi daha öldürdü. İsrail'de yüz binlerce kişi ise Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protestolarına devam ediyor.Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı genel grev de başlatıldı.Ülkenin en büyük sendikalarından Histadrut'un çağrısıyla belirli saatler arasında genel greve gidildi. Gösterilerin merkezi, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddeleri oldu. Gösteriyi organize eden gruplar, Tel Aviv'deki protestolara yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını, ülke genelinde ise gösterilere katılımın 500 bini aştığını belirtti.İngiltere merkezli Telegraph gazetesi göstericilerin İsrail ekonomisine etki yapabileceğini belirterek 'Netanyahu hükümeti bir gecede çökebilir' yorumunda bulundu. Analize göre 6 rehinenin cansız bedeninin bulunması, İsrail'in kırılgan koalisyon hükümetini devirebilir ve ülkeyi 11 aydır devam eden katliamları sona erdiren bir anlaşmayı zorlayabilir.Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'le gerçek bir müzakerenin olmadığının altını çizerek, Netanyahu'nun istemesi halinde anlaşma için hazır olacaklarını söyledi.31 Ağustos - 12 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan çocuk felci aşısı, BM, DSÖ, UNRWA ve Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle yürütülüyor. Kampanya kapsamında, Gazze'de 10 yaş altı toplam 640 bin çocuğun aşılanması hedefleniyor.ABD merkezli Washington Post gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de 'kabul et ya da reddet biçiminde' son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etti.Söz konusu teklifi iki tarafın da reddetmesi halinde ABD öncülüğündeki müzakerelerin sona erebileceğine işaret edildi. Biden da Netanyahu'nun, Gazze'de bir ateşkes anlaşması için 'yeterli çabayı göstermediğini' belirtti.