İstanbul Çatalca'da uçak pistten çıktı! İniş takımları kırıldı

Çatalca'daki Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Çatalca'daki Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş yaptığı sırada, iniş takımları kırıldı. Uçak pistin dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İstanbul Çatalca'da bulunan Hezarfen Havaalanı'na iniş yapmak üzere olan tek motorlu bir uçak, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle zor anlar yaşadı.Saat 10.48'de itfaiye komuta merkezine ulaşan bilgilere göre, uçak iniş takımları olmadan piste iniş yaptı. Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçağın inişi sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı ve olayda yaralanma ya da can kaybı olmadı.