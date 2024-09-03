İslam Memiş gram altın için uyardı: 18 Eylül'den sonraya dikkat!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftanın kritik bir hafta olduğuna dikkat çekerek, yatırım araçlarına dair öngörülerini açıkladı.Memiş, 'Eylül ayı geldi. Eylül ayında neler yaşanacak, yatırımcılar hangi tarihlere dikkat etmeli? Eylül ayı oldukça önemli bir ay. 18 eylül öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayıracağız. Bu hafta da yoğun' dedi.Memiş, şöyle devam etti: 'Bu hafta TÜİK'in enflasyon verisi var. Genel beklenti yüzde 52 civarında olarak gerilemesi yönünde. Kısa vadeli geri çekilmeler, yıl sonunda yukarı yönlü hareketleri destekleyecek mi, bunu göreceğiz. Bunlar merkez bankalarının faiz kararlarını da etkileyecek. ÜFE verisi var, perşembe günü ABD istihdam verisi var. Bu da dolar için önemli. Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi var. Cuma günü Türkiye'nin ekonomik görünüm raporu da Fitch tarafından yayınlanacak. Bu ortamda ekonomik veriler yoğun olduğu için geniş bant aralıkları da önemli olacak. Teknik olarak düşüş yönlü öngörümde bozulma yok.'Borsa İstanbul 9833 puandan kapanmıştı. 10 bin 200 direnci var. Bunu gerçekleştiremedi. 10 bin puan üzerinde tutunamadı. Bizim iki kademe alımımız vardı, diğer iki kademe alım için de 9400 puanı beklediğimizi ifade ediyorum. Bu beklentimizi korumaya devam ediyoruz.Dolar kuru 34.07 TL. Bekletimiz pozitif. Yıl sonunda 40-45 lira bandını bekliyoruz. Düşüşler kalıcı değil. Pozitif görünüm bizim için devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.1058'de. Geçen hafta yol arkadaşlarımız elindeki euro'sunu 1.12'den dolara geçirdi. Bunlar beklemeye devam ediyor. Paritede 1.0950'yi bekliyorum hala. Bu hafta özelinde paritede 1.0950 - 1.1150 bant aralığını takip edeceğiz.Ons altın eylüle 2500 dolarda başladı. Burada bir yol haritamız vardı, 3 kez kademeli alım. 2490, 2480 ve 2470. Buralarda alım için fırsattı, aynı öngörüm devam ediyor. Bu hafta bu seviyeler gerçekleşebilir. 2470 - 2508 dolar aralığını takip ediyor olacağım ons altında. Ekim sonu, kasım başı sürpriz olmazsa ons altında 2600 dolar yaşanabilir.Gram altın yatırımcısına her zaman dedik ki, ons nereye gram altın oraya. Gram altında da gerileme kaçınılmaz olacaktır. 2803 lira serbest piyasalarda. Burada da 2780 lira destek seviyesi. Bu hafta beklediğim gerileme kaçınılmaz olacaktır. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar bu haftayı değerlendirebilir. Bu hafta özelinde geri çekilmenin devam edeceğini söyleyebilirim.Ons gümüş 28.37 dolarda. Yüzde 1.70'lik değer kaybı ile haftaya başladı. Altın mı gümüş mü sorusuna ben gümüş yanıtını veriyorum. Altın ucuz ama gümüş bedava. Elinde dolar olan ons üzerinden pariteden alırsa ne ala. Gram gümüşte 30-32 lira aralığını bu hafta takip edeceğim.