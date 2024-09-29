Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muazzam eserle İstanbul'umuz sporun başkentlerinden biri olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, "Muazzam eserle İstanbul'umuz hem tarih, kültür sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır. Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gidecektir. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbolseverlerin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışında konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları:Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Barcelona'dan Tokyo'ya, Los Angeles'tan Londra'ya spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. Bugünden sonra inşallah İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır. Muazzam eserle İstanbulumuz hem tarih, kültür sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır. Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gidecektir. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbolseverlerin hizmetine sunuyoruz.Türkiye Basketbol Federasyonumuz da burada hizmet verecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nin bir diğer özelliği de toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesidir. Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı eğitime tabii tutacağız. Gerçek bir basketbol yıldızı olarak gelişmelerini sağlayacağız.Merkezimizin açılışını Cumhurbaşkanlığı Kupası ile yapıyoruz. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımlarımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum.