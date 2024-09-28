İsrail Beyrut’a aralıksız saldırıyor: Orta Doğu’da felaket gecesi! Nasrallah yaşıyor mu?

İsrail ordusu, gece boyu başta Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere ülkenin güneyine ve doğusuna saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail'in öldürüldüğü belirtildi. Beyrut'a akşam düzenlenen ilk saldırıda can kaybı 6, yaralı sayısı 91 oldu.İsrail, akşam saatlerinde Lübnan'ın başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh semtinde Hizbullah'ın ana karargahını hedef almasının ardından gece boyu saldırılarını sürdürdü. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) gece saatlerinde yapılan açıklamada, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh semtindeki sivil binalara altında Hizbullah'a ait silahlar bulunduğu iddiasıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur'da silah depolandığı öne sürülen çok sayıda binanın vurulduğu aktarıldı. Açıklamada, 'Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail, savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü. Onlarla birlikte Hizbullah'ın diğer mensupları da ortadan kaldırıldı' ifadeleri kullanıldı.İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda hedef aldığını bildirdiği Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın akıbeti yerel basında tartışılıyor.İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Nasrallah'ın saldırıya uğrayan sığınakta olduğunu ve oradan sağ çıkmasının zor olduğunu düşündüğü, saldırıda yaralanmış olabileceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.İsrail ordu radyosuna konuşan bir kaynak ise 'saldırının düzenlendiği noktada bulunan birisinin sağ çıkmasının zor olduğunu' iddia etti. Walla internet sitesine konuşan kaynak da 'Nasrallah'ın burada bulunduğuna ilişkin işaretlerin arttığını ve buradan kurtulmasının zor olduğunu' savundu.Öte yandan İsrail ordusundan gelen son dakika açıklamasına göre Nasrallah'ın öldüğü açıklandı.İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, saldırının hedefinin Nasrallah olduğu ve ordunun, Hizbullah Genel Sekreterinin orada olup olmadığını araştırdığı ifade edilmişti.İsrail savaş uçakları bugün, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombalamıştı.Saldırılar sonucu Dahiye bölgesinde en az 6 bina yerle bir olurken ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi de yaralanmıştı.Ordudan sabah karşı yapılan açıklamada ise İsrail'e ait savaş uçaklarının gece boyu mühimmat üretim tesisleri ve gelişmiş mühimmatların bulunduğu binalar da dahil olmak üzere Beyrut'ta Hizbullah'a ait stratejik hedeflere saldırı düzenlediği, ayrıca Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da da Hizbullah'ın ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.Beyrut'un Dahiyeh semtinde yaşayanlara 'Hizbullah'a ait tesislerden' uzaklaşmaları çağrısında bulunuldu.İsrail'in Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait mühimmat bulunduğu iddiasıyla bazı binaları vuracağını duyurmasının ardından Dahiyeh'te göç hareketi yaşandı.Bölge sakinleri, Beyrut'un merkezine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere doğru kaçmaya başladı. Evlerini terk edenler, geceyi Beyrut sokaklarında, Ramlet al-Baida halk plajı ve Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'na geçirdi.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca Lübnan'ın birçok bölgesini hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada, 'IDF, Hizbullah'ın Lübnan'daki askeri kabiliyetlerine ve altyapısına saldırmaya devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.IDF'ten yapılan açıklamada, 'Gece boyunca savaş uçakları, Kuzey Komutanlığı'nın yönetiminde, silahların depolandığı binalara, İsrail Devleti'ni hedef alan rampalara ve terör örgütü Hizbullah'a mensup teröristlerin faaliyet gösterdiği askeri binalara saldırdı. Yukarı Celile bölgesinde kısa bir süre önce harekete geçirilen uyarıların ardından, Lübnan topraklarını geçen yaklaşık 10 roket tespit edildi ve bunlardan bazıları durduruldu. IDF, Hizbullah'ın Lübnan'daki askeri kabiliyetlerine ve altyapısına saldırmaya, zarar vermeye ve bozmaya devam etmektedir' denildi.Saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının öldürüldüğüne dikkat çekilerek, 'Savaş uçakları Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki füze biriminin komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail adlı teröristleri vurarak öldürdü. Onlarla birlikte Hizbullah'ın diğer komutanları ve teröristleri de ortadan kaldırıldı.Terörist Muhammed Ali İsmail, İsrail Devleti topraklarına roket fırlatılması ve geçtiğimiz Çarşamba günü ülkenin merkezine karadan karaya bir füze fırlatılması da dahil olmak üzere, kendi bölgesinden İsrail Devleti topraklarına yönelik birçok terör eyleminden sorumluydu. Bu suikast, Hizbullah'ın füze ve roket biriminin başındaki terörist İbrahim Muhammed Kabisi'ye ve Hizbullah'ın füze ve roket birimindeki diğer üst düzey yetkililere düzenlenen suikastlara eklenmiştir. IDF, terör örgütü Hizbullah'a karşı güç ve kararlılıkla hareket etmeye, terör örgütünün üst düzey üyelerine zarar vermeye ve onları ortadan kaldırmaya devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde bazı binaları vuracağı tehdidinde bulunarak, o muhitte oturanların derhal bölgeyi terk etmelerini istedi.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki yer alan Burc el-Baracine Mahallesi'ndeki el-Emir Okulu önündeki binanın vurulacağına işaret etti.Binada ve yakınlarındaki binalarda oturan vatandaşların bölgeyi derhal terk etmelerini isteyen Adraee, 'Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız.' ifadelerini kullandı.