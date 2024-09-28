Fahiş zam yapan emlakçılara af yok! Bakanlık cezayı kesti

Fahiş fiyat artışına giden emlak işletmesine 100 bin lira ceza kesildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, "Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı haberleri üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine yönelik çalışmaları devam ediyor.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce, "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin geçen hafta denetlendiği belirtildi.Yapılan denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;"Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır."