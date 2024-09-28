Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Altın fiyatları bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Eylül 2024 altın fiyatları...

Ons altın uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 651 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 milyon 50 bin liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın​ 2.918,51 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.043,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 28 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.917,95Satış 2.918,51Alış 4.979,00Satış 5.043,00Alış 9.920,00Satış 10.073,00Alış 19.840,00Satış 20.076,00Alış 2.658,23Satış 2.658,74