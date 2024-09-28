Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Altın fiyatları bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Eylül 2024 altın fiyatları...
Ons altın uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 651 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 milyon 50 bin liraya yükseldi.
Serbest piyasada gram altın 2.918,51 TL'den, çeyrek altın ise 5.043,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 28 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
28 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.917,95
Satış 2.918,51
28 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.979,00
Satış 5.043,00
28 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.920,00
Satış 10.073,00
28 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.840,00
Satış 20.076,00
28 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.658,23
Satış 2.658,74
Serbest piyasada gram altın 2.918,51 TL'den, çeyrek altın ise 5.043,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 28 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
28 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.917,95
Satış 2.918,51
28 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.979,00
Satış 5.043,00
28 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.920,00
Satış 10.073,00
28 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.840,00
Satış 20.076,00
28 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.658,23
Satış 2.658,74