Muğla'da CHP'li belediyeden 'Akdeniz Keşiş Foku' heykeli

CHP'li belediyelerin heykel hamleleri devam ediyor.Son olarak Muğla'da CHP'li Ortaca Belediyesi tarafından ‘Akdeniz Keşiş Foku' heykelinin açılışı yapıldı.Daha sonra Akdeniz keşiş foku heykeli, Sarıgerme Halk Plajı'na yerleştirildi.Heykelin ziyaretçilere bu nadir türün korunmasının önemini vurgulamayı amaçladığı öne sürüldü.Yine ayrıca heykelin bölge halkı ve turistlerin ilgisini çekeceği bir hizmet olarak görülmesinin amaçlandığı öğrenildi.Açılışta konuşan Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, konuşmasına nesli tehlike altındaki türlere yönelik çalışmalara dikkat çekti.Tezcan, Akdeniz keşiş fokunun sayılarının giderek azaldığını vurguladı.Evren Tezcan konuşmasını 'Bugünün doğasını ve biyoçeşitliliğini inşallah gelecek nesillere de aktarabiliriz' dedi.Açılış törenine; Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan, Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, TUI Care Foundation Türkiye ve Balkanlar Program Koordinatörü Şemsi Toprak, Ortaca Belediyesi DAL-BEL Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İlhan, bölgedeki otellerden temsilciler, yerel ve yabancı turistler katıldı.