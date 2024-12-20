CHP'li başkandan yüzde 233 zam! Huzurevinde 'huzur' yok

31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlara verdiği vaatlerde ekonomik kriz algısı yapan ve Başkan olduğu takdirde Belediyenin tüm hizmetlerinde indirim uygulayacağının sözünü veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, sözlerinin tam aksine, neredeyse tüm Belediye hizmetlerine fahiş oranlarda zam yaptı. Göreve gelir gelmez, eş, dost ve akrabalarını Belediyede işe alan Bozbey, daha sonra ise yaptığı zamlarla vatandaşları şaşkına çevirdi.İlk zam geçtiğimiz Ağustos ayında BURULAŞ'tan gelmiş ve aktarma ücretleri dahil yüzde 60 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda ulaşıma zam yapılmıştı. Ardından bir diğer zam haberi ise Belediye İştiraklerinden biri olan BESAŞ'tan gelmişti. 7,5 TL'den satılan BESAŞ ekmeği Yüzde 80'lik zam ile 12,5 TL olmuştu. Bununla da yetinmeyen CHP'li Başkan Mustafa Bozbey bir zam da BUDO Deniz Otobüslerine yapmış ve yüzde 52'lik zamla birlikte 230 TL olan Bursa İstanbul ulaşımı 350 TL'ye çıkarılmıştı. Yıl boyunca yüzbinlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat bahçesine de zam yapmayı ihmal etmeyen CHP'li Bozbey, yüzde 108 oranında fahiş bir zamla Hayvanat Bahçesi giriş ücretlerini 24 TL'den 50 TL'ye çıkarmıştı.Belediyenin vatandaşlara doğrudan hizmet verdiği tüm alanlarda yüksek oranda zam yapan CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, son olarak Belediyenin Huzur evlerine de zam yaptı.Bursa Huzurevi bakım oda ücreti 2 bin 400 TL'den 8 bin TL'ye, 3 kişilik oda ücreti 1600 TL'den 4 bin 950 TL'ye, 2 kişilik oda ücreti 2 bin 400 TL'den 5 bin 810 TL'ye, 1 kişilik oda ücreti 3 bin 360 TL'den 10 bin 935 TL'ye çıkarıldı.