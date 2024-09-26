X bir ilke imza attı! 2 yıldır bekleniyordu

X, şirketin Elon Musk​ tarafından satın alınmasından bu yana ilk şeffaflık raporunu yayınladı. İçerik denetleme uygulamalarını detaylandıran rapor, şirketin yılın ilk yarısında milyonlarca gönderi ve hesabı siteden kaldırdığını gösteriyor. Önemli detaylar var.Eski adı Twitter​ olan X, bu süre içinde yaklaşık 5,3 milyon hesabı askıya alırken, şirketin 2022'nin ilk yarısında askıya aldığını bildirdiği hesap sayısı 1,6 milyondu. Sosyal medya şirketi ayrıca platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderiyi kaldırdı veya etiketledi. Bunların yaklaşık 5 milyonu, 'nefret dolu davranış' politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.'Şiddet içeriği' (2,2 milyon) veya 'istismar ve taciz' (2,6 milyon) içeren gönderiler de etiketlenen veya kaldırılan içeriğin büyük bir bölümünü oluşturdu. Şirket, kaç gönderinin kaldırıldığı ve kaçının etiketlendiği arasında ayrım yapmıyor.Buna karşın, Nisan 2023'te şeffaflık raporu yerine yayınlanan bir blog yazısında şirket, 2022'nin ilk altı ayında kullanıcıların şirket kurallarını ihlal eden 6,5 milyon içeriği kaldırmasını zorunlu kıldığını, bunun 2021'in ikinci yarısına göre yüzde 29'luk bir artış olduğunu söyledi.Bazı kullanıcılar, Elon Musk'ı 'eğlenceli bir platformu kaotik ve zehirli bir platforma dönüştürmekle' suçluyor. Musk daha önce komplo teorileri paylaşmış ve dünya liderleri ve politikacılarla kavga etmişti. X şu anda Musk ile Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı arasında ifade özgürlüğü, aşırı sağcı hesaplar ve yanlış bilgilendirme konularında yaşanan tartışmalar nedeniyle Brezilya'da yasaklanmış durumda.X, kurallarını uygulamak için şirketin makine öğrenimi ve insan incelemesinin bir kombinasyonunu kullandığını söyledi. Otomatik sistemler ya harekete geçiyor ya da içeriği insan moderatörlere yönlendiriyor. Şirket, X'in politikasını ihlal eden paylaşımların sitedeki tüm içeriğin yüzde 1'inden daha azını oluşturduğunu belirtti.Musk, 2022 yılında Twitter'ı satın almaya çalışırken, bunu 'ifade özgürlüğü platformu' olarak potansiyelini gerçekleştiremediği için yaptığını söylemişti. Musk, Ekim ayında şirketi satın aldığından bu yana, personelin çoğunu işten çıkardı ve başka değişiklikler yaptı; bu da ünlülerin, tanınmış kişilerin, kuruluşların ve sıradan insanların platformdan sürekli olarak göç etmesine yol açtı.