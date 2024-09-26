Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak: Drone tutkunları ve teknoloji meraklıları dikkat!

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından gerçekleştirilecek FAI Drone Racing World Cup Türkiye Drone Race'24, 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde 15:00 – 22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan FAI'nin uluslararası drone yarışının organizatörlüğü görevini Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Türk Hava Kurumu (THK), Tech Drone League (TDL) üstleniyor.

Fatih Belediyesi'nin destekleriyle Yedikule Hisarı'nda düzenlenecek. İstanbul'un tarihi dokusuyla modern teknolojiyi buluşturacak olan ve uluslararası nitelik taşıyan yarış, drone tutkunlarını ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor.Ziyaretçiler, yarışları izlerken aynı zamanda çeşitli teknolojik etkinliklerle dolu bir gün geçirme fırsatı bulacak.11 Ülkeden 58 pilotun katılacağı yarışta yabancı ve Türk pilotlar FAI'nin Drone Yarışları Dünya Kupası (Cat2) için puan toplayacaklar.