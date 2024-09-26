iPhone 16, Apple'ı hayal kırıklığına uğrattı! Son 5 yılın kötü dönemi!

Apple'ın yeni iPhone 16​ serisi, piyasaya sürüldüğü günden bu yana dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley​ tarafından yapılan bir araştırma, bu yeni modelin talebinin önceki nesillere göre önemli ölçüde düşük olduğunu ortaya koydu. İşte veriler.iPhone 16'nın teslim süreleriyle ilgili bir araştırma yapan Morgan Stanley, Apple​'ın yeni cihazına olan ilginin öncekilere kıyasla çok daha düşük olduğunu keşfetti. iPhone 16 ailesi için teslim sürelerinin iPhone 15​ ile karşılaştırılması:iPhone 16 Pro Max: 25,5 gün (iPhone 15 Pro Max'te 43,5 gündü)iPhone 16 Pro: 18,5 gün (iPhone 15 Pro'da 32,5 gündü)iPhone 16 Plus: 9 gün (iPhone 15 Plus'ta 14 gündü)iPhone 16: 7,9 gün (iPhone 15'te 13,9 gündü)iPhone 16 serisi için ortalama teslim süresi 14 gün olup, bu süre son beş yıldaki en kısa bekleme süresidir. Morgan Stanley, Apple'ın tedarik siparişlerini azaltma olasılığını yüzde 50 olarak görüyor, ancak teslimat sürelerinin bir ürünün ilk günlerinde performansın en belirleyici ölçütü olmadığı konusunda da uyarıyor.Teslim süresi, bir siparişin alınması ile ürünün müşteriye teslim edilmesi arasında geçen zamanı ifade ediyor. Bu sürenin kısa olması, bir ürünün iyi satmadığı anlamına gelmese de Morgan Stanley yetkililerine göre, iPhone 16'ya olan talep üç aşağı beş yukarı, dört yıl önceki iPhone 12 modeli ile aynı.iPhone 16 çıkmadan önce Apple Intelligence'ın satışları artıracağı tahmin ediliyordu. En azından şu anki tablo, bu tahminleri boşa çıkartmış görünüyor. Yapay zeka entegrasyonunun henüz beta aşamasında olması, kullanıcıların bu teknolojinin sağladığı avantajları tam anlamıyla kullanmalarını engelliyor.