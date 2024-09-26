Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi
İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 356 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 534'e, yaralıların sayısının 96 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.