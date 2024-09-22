Edirne'de CHP'li Ediz Ün'ün cipinden kaçak elektronik sigara çıktı

Edirne'de polis ekipleri şüphe üzerine siren düzeneği olan Fatih A'nın idaresindeki 34 EKE 86 plakalı bir cipi durdurdu.Polislerin yaptığı kontrolde cipin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edildi.Daha sonra araçta arama yapan polis ekipleri, yüzlerce gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ile karşılaştı.Cipte yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu.Gözaltına alınan milletvekili şoförü Fatih A. ile Ç.R.Ç.'ye gümrük kaçakçılığı suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlere el konuldu.Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP'li vekil Ün, araçtaki kaçak ürünlerden haberinin olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.