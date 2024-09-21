WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!
2014 yılında insanların hayatına giren WhatsApp mesajlaşma uygulaması, yeni güncelleme sonrasında hangi telefonların devre dışı bırakılacağını açıkladı. 1 Ekim tarihinden itibaren toplamda 19 telefon modelinde artık Whatsapp çalışmayacak. İşte detaylar...
2014 yılında Facebook tarafından 21 milyar dolara satın alınan WhatsApp, yeni güncellemeyle 19 telefon modelini artık desteklemeyeceğini açıkladı.
Güncelleme tarihininse 1 Ekim 2024 olması bekleniyor.
WHATSAPP'I KULLANAMAYACAK 19 TELEFON MODELLERİ
1 Ekim tarihinden sonra WhatsApp'ı kullanamayacak 19 telefon modeli
1- iPhone 7
2- iPhone 7 Plus
3- iPhone 7s
4- Samsung Galaxy S7 Edge
5- Huawei Mate 9 Pro
6- Samsung Galaxy S7
7- Xiaomi Mi Note 2
8- Xiaomi Mi MIX 18K
9- OnePlus 3T
10- LG V20
11- Sony Xperia XZ
12- Asus ZenFone 3 Deluxe
13- Lenovo Moto Z
14- Xiaomi Mi 5 Pro
15- HTC 10 evo
16- OnePlus 3
17- HTC 10
18- Samsung Galaxy A9 Pro
19- Xiaomi Mi 5 Prime