WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!

2014 yılında insanların hayatına giren WhatsApp mesajlaşma uygulaması, yeni güncelleme sonrasında hangi telefonların devre dışı bırakılacağını açıkladı. 1 Ekim tarihinden itibaren toplamda 19 telefon modelinde artık Whatsapp çalışmayacak. İşte detaylar...

2014 yılında Facebook tarafından 21 milyar dolara satın alınan WhatsApp, yeni güncellemeyle 19 telefon modelini artık desteklemeyeceğini açıkladı.Güncelleme tarihininse 1 Ekim 2024 olması bekleniyor.WHATSAPP'I KULLANAMAYACAK 19 TELEFON MODELLERİ1 Ekim tarihinden sonra WhatsApp'ı kullanamayacak 19 telefon modeli1- iPhone 72- iPhone 7 Plus3- iPhone 7s4- Samsung Galaxy S7 Edge5- Huawei Mate 9 Pro6- Samsung Galaxy S77- Xiaomi Mi Note 28- Xiaomi Mi MIX 18K9- OnePlus 3T10- LG V2011- Sony Xperia XZ12- Asus ZenFone 3 Deluxe13- Lenovo Moto Z14- Xiaomi Mi 5 Pro15- HTC 10 evo16- OnePlus 317- HTC 1018- Samsung Galaxy A9 Pro19- Xiaomi Mi 5 Prime