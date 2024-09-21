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Beyaz Gazete
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WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!

2014 yılında insanların hayatına giren WhatsApp mesajlaşma uygulaması, yeni güncelleme sonrasında hangi telefonların devre dışı bırakılacağını açıkladı. 1 Ekim tarihinden itibaren toplamda 19 telefon modelinde artık Whatsapp çalışmayacak. İşte detaylar...

Ekleme: 21.09.2024 - 16:21 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!
2014 yılında Facebook tarafından 21 milyar dolara satın alınan WhatsApp, yeni güncellemeyle 19 telefon modelini artık desteklemeyeceğini açıkladı.

Güncelleme tarihininse 1 Ekim 2024 olması bekleniyor.

WHATSAPP'I KULLANAMAYACAK 19 TELEFON MODELLERİ
1 Ekim tarihinden sonra WhatsApp'ı kullanamayacak 19 telefon modeli

1- iPhone 7

2- iPhone 7 Plus

3- iPhone 7s

4- Samsung Galaxy S7 Edge

5- Huawei Mate 9 Pro

6- Samsung Galaxy S7

7- Xiaomi Mi Note 2

8- Xiaomi Mi MIX 18K

9- OnePlus 3T

10- LG V20

11- Sony Xperia XZ

12- Asus ZenFone 3 Deluxe

13- Lenovo Moto Z

14- Xiaomi Mi 5 Pro

15- HTC 10 evo

16- OnePlus 3

17- HTC 10

18- Samsung Galaxy A9 Pro

19- Xiaomi Mi 5 Prime