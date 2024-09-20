Her gün 10 milyon metreküp üretim yapacak! Bakan Bayraktar açıkladı: Yüzer Üretim Platformu Türkiye'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Çanakkale'ye ulaşan Türkiye'nin ilk yüzer platformunun 20 yıl boyunca her gün 10 milyon metreküp üretim yapacağını açıkladı. Platforma verilecek isim hakkında da konuşan Bakan Bayraktar "Elbette ki bir isim olacak biz öneriler üzerinde çalışıyoruz. Bunları değerlendirip Cumhurbaşkanına arz ederiz." ifadelerini kullandı.

Yüzer Üretim Platformu Türkiye'ye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya dair gazetecilerin sorularını yanıtladı."20 yıl boyunca her gün 10 milyon metreküplük bir üretimle inşallah ülkemizin enerjisine enerji katmaya başlayacak. 20 yıl boyunca 20 tane çapayla deniz tabanına sabitlenecek. Her gün bu gemiye vardiya ile beraber yaklaşık 140 personel çalışacak. Bunların çoğu Türk insanımız olacak. Karadaki ekiple beraber toplam 165 kişilik bir ekip 7-24 çalışacak. İnşallah tesisimiz milletimize şimdiden hayırlı olsun diyorum.Birkaç ay Çanakkale'de misafir olacak, ondan sonra inşallah Filyos'a hareket edecek.Elbette ki bir isim olacak biz öneriler üzerinde çalışıyoruz. Bunları değerlendirip Cumhurbaşkanına arz ederiz.Faz-1'deki çalışma devam ediyor. Toplam 12 kuyu ile 2025 ilk çeyrek hedefimiz 10 milyon metreküp. Faz-2 için üretim üssünü planlamıştık. Yaklaşık 10 milyon metreküp gazı karaya vereceğiz. İnşallah 2026 içinde toplam 9 milyon hanemize yetecek kadar doğal gazı kendi sahalarımızdan üretmiş olacağız. Faz-3 çalışmalarımız devam ediyor."