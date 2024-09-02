Yeni siber saldırı türü keşfedildi: Uçakları bile düşürüyor

Günümüzde siber saldırılar hayatımızın her alanına etki ederken, şimdi de gökyüzündeki en güvenli ulaşım araçlarından biri olan yolcu uçakları hedef haline geldi.Uzmanlar, yeni bir siber saldırı tekniğinin uçakların düşürülmesine kadar varabilecek ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.'GPS sahteciliği', uçakları uçuş rotalarından çıkarabilir ve otopilotun iniş özelliğini şaşırtarak, belirlenen pisti kaçırmalarına neden olabilir.Siber güvenlik uzmanları, bu yılın ilk çeyreğinden bu yana yüzde 400 artış gösteren GPS sahteciliği saldırılarında artış olduğuna dair uyarıda bulundu.Uzmanlar, bilgisayar korsanlarının GPS sahteciliğine başvurmasının resmi nedenini henüz bilmiyorlar; ancak bu, konum verilerini değiştirmek ve insanların faaliyetlerini izleyerek uçuşları tehlikeye atmak için kullanılabiliyor.GPS sahtekarlığı saldırıları, uçağı rotasından çıkarıp başka uçaklara, araziye veya okyanusa çarparak düşmesine neden olabilecek fidye yazılımları yükleyerek uçakların düşme olasılığını artırıyor.Saldırılar giderek yaygınlaşıyor ancak uzmanlar bunun nedenini hâlâ bilmiyor ve olayları araştırmak ve uçağın GPS sistemlerini kimin neden geçersiz kıldığını belirlemek için bir ekip kuruldu.Katılımcılar arasında United Airlines, American Airlines, Aer Lingus, Turkish Airlines ve Alaska Airlines gibi sektör kuruluşlarının ve havayollarının temsilcileri yer alıyor.Çalışma grubunda ayrıca NASA, Boeing, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve FlightSafety International da var.Siber güvenlik şirketi OPS Group'un yeni yayımladığı bir rapora göre, dünya genelinde GPS sahteciliği saldırılarının ocak-mart döneminde günde ortalama 200'den nisan ayından itibaren günde 900'e çıktığı belirtildi.Bazı günlerde 1.350'ye varan sayıda uçuşun sahtekarlık saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi.Bilgisayar korsanları, havayolunun alıcı antenlerine sahte radyo sinyalleri göndererek gerçek GPS sinyallerini geçersiz kılıyor ve uçağı engebeli arazilerden uzak tutmayı amaçlayan uçağın yerelleştirme sistemlerine yanlış uyarılar gönderiyor.Pilotların, bir bilgisayar korsanının GPS sahteciliği yaptığını gösteren ilk işaretlerden birinin uçak saatinin geriye doğru çalışmaya başlaması olduğunu fark ettikleri bildirildi.Uzmanlar, özellikle Ortadoğu'da ve Ukrayna ile Rusya çevresinde savaş bölgelerinin yakınlarında siber saldırılarda artış olduğunu bildiriyor.Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Uçuş ve Teknik Operasyonlar Direktörü Stuart Fox, şubat ayında The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada , olayların siber güvenlik riskleri konusunda endişe yarattığını, ancak henüz önemli bir güvenlik sorununa yol açmadığını söylemişti.