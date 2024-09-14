Gmail kullananlar dikkat: O hesaplar siliniyor

Google'ın etkin olmayan kullanıcılarla ilgili kurallarını değiştirmesi nedeniyle milyonlarca Gmail hesabı, silinmeye başlıyor.Üç haftadan itibaren, iki yıldan uzun süredir kullanılmayan tüm Gmail hesapları silinecek.Yakın zamanda etkin olmayan Google Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve Google Fotoğraflar hesapları da tüm içerikleriyle birlikte silinmiş olacak.Google, etkin olmayan hesapların suçlular tarafından ele geçirilip spam veya diğer kötü amaçlı içerikler için kullanılması riskini azaltmak için bu değişikliğin gerekli olduğunu söylüyor.Hesabınızın silinmesini engellemek için yapmanız gereken ilk şey, iki yılda bir hesabınızdan e-posta göndermek.Google, bu basit işlemi aktif bir kullanım olarak kabul ediyor ve böylece hesabınızı güvenli tutabilirsiniz.