Meteoroloji vatandaşları uyardı: İstanbul, İzmir ve 5 il için sağanak alarmı

Kavurucu sıcaklıkların etkisi yavaş yavaş azalırken, ülkenin birçok bölgesinde yağışlar kendini göstermeye başlıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son verilere göre, birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarılar yapıldı.Özellikle İstanbul için kritik bir hava durumu tahmini verildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği ifade edildi.Ayrıca, İç Ege'de devam eden gök gürültülü sağanakların, önümüzdeki iki saat içinde Manisa ve İzmir'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli hale geleceği öngörülüyor.Meteoroloji yetkilileri, bu bölgedeki vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Bugün sabah saatlerinde ise Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yine kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceği belirtildi. Ani sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.Meteoroloji tarafından; İstanbul, Sakarya, Bartın, Kocaeli, Zonguldak ve Düzce için sarı uyarı verildi.