Marmaris'te kaybolan Natalya'nın sır perdesi kalktı: İlginç selfie detayı...

İlçe güvenlik kameralarının teker teker incelenmesinin ardından 48 yaşındaki turistin en son 17 Ağustos günü sabah 07.30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yoluna gittiği tespit edildi.AFAD Muğla ekibinin koordine ettiği; Marmaris Asayiş Büro ekipleri, Jandarma asayiş ve komanda ekipleri, Sahil Güvenlik ve kayıp kadının yakınlarının yanı sıra çok sayıda STK'nın katıldığı geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.İlk günün gecesi sarp arazide Moskova'dan yapılmış bir alışveriş fişi bulunmuştu. Dün de İçmeler mahallesinde bulunan sarp ve dibi uçurum olan alanda bir cep telefonu bulundu. Ekipler bulunan cep telefonunun kadına ait olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.Kayıp ihbarının yapıldığı 19 Ağustos tarihinden bu yana Emniyet, Jandarma ekiplerinin ilçedeki ve 11 kilometrelik Karya yürüyüş yolunun diğer çıkış noktası olan Turunç Mahallesi'nde de yapılan kamera kayıt incelemelerinde görüntü tespit edilemedi.Bunun üstüne arama çalışmaları tekrar İçmeler Kızılbük tarafına yoğunlaştırıldı.Arama kurtarma ekiplerinin sarp ve dibi uçurum olan alanda buldukları cep telefonu için konuyu ilk günden bu yana takip eden Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.Olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte telefonun bulunduğu bölgeye giderek tespit çalışmasına başladı.Yeni Asır'ın haberine göre; 44 yaşındaki Somova'nın, doğa yürüyüşü yaparken cep telefonuyla selfi çekmek isterken dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü tahmin ediliyor.