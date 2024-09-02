Bakan Şimşek açıkladı! '‘Cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz’

Bugün açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti. Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı." dedi.

Bugün açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti. Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı." dedi.Bakan Şimşek, cari açığın ağustos ayı itibariyle 16 milyar dolara gerilemesini öngördüklerini söyledi.Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle;"Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti. Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı.Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz.Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."