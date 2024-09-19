Mersin'de tarım aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Mut ilçesinde ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda aynı yöne seyreden Selahattin T.’nin kullandığı ‘patpat’ ile motosiklet çarpıştı.
Kazada yola savrulan motosikletteki 18 yaşındaki Alperen Taşkın yaşamını yitirdi, Hakan Ünal ise ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ünal, çağırılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ünal, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.