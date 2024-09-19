CHP'de kaos! 'Parti içindeki mevzuları konuşturan millete ihanet eder'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP içerisinde yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.Sultanbeyli Battalgazi İtfaiye İstasyonu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, parti içi tartışmalara değil, milletin sorunlarına odaklanılması gerektiğini söyledi.İmamoğlu, “Ayrımcı akılla işimiz yok. Biz milletin evlatlarını seviyoruz ve sevmeye devam edeceğiz. Şimdi, önümüzdeki sürece en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Bu, milletin sorunlarını konuşmayı emreden bir zamandır” dedi.Daha sonra İmamoğlu CHP içindeki tartışmalara yönelik, aynı çatı altında siyaset yapanların kişisel meselelerle uğraşmaması gerektiğini söyledi.İmamoğlu, "Ayağıma bastın, koluma dokundun” gibi konuların zamanı olmadığını belirtti."Böylesi zor bir dönemde özellikle benim siyasi yol arkadaşlarım, özellikle benim CHP içinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili olan partinin üst yönetimine net olarak bir şey söylemek isterim" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:"Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmayı ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta!"Mesele memleket meselesidir. Memleket meselesi doğrultusunda koşan, hizmetini yaparken en iyi nasıl yaparız diyen belediye başkanı benim yaşam boyu en üstün yol arkadaşımdır. 'Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor. Ben ondan daha fazla koşacağım, daha çok çalışacağım' diyen bir siyasetçi benim en kadim yol arkadaşımdır, nokta! Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim varsa hem bu millete ihanet eder, hem de Başkomutan Meraşal Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net!