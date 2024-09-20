Arabasını satmak isteyenler dikkat! Yeni düzenleme geldi

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek için Güvenli Ödeme Sistemi'ni hayata geçiriyor. Yeni düzenleme 27 Eylül'den itibaren başlayacak, araba almak ve satmak isteyenler ise detayları merak ediyor. Peki yeni sisteme göre araç alım satımı sırasında taraflar arası ödemeler nasıl yapılacak? Kurallar herkes için geçerli olacak mı? Noterdeki iş yükü nasıl seyredecek?İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konu ile ilgili Milliyet'te konuştu. Hayrettin Ertemel açıklamasında şunları söyledi: “Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Ağustos tarihinde resmileşen ve otomotiv ticaretini düzenleyen motorlu taşıtların ticaretine dair yönetmelikle beraber otomobil satıcıları için yürürlüğe girmişti. Yeni sistem 27 Eylül tarihi itibarıyla herkes için zorunlu olacak. Alınan karar otomobil satışı esnasında zaman zaman yaşanabilen dolandırıcılık teşebbüslerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Daha önce alıcı ve satıcı arasında anlık yapılan havale/EFT işlemlerinden farklı olarak ödenen tutar önce bankanın teminatı altında devir yapılana kadar bekletilecek.Bankaların neredeyse tamamı sisteme entegre olmuş durumda. Bu noktada henüz devir işlemi gerçekleştirilmeden satıcı kullandığı bankaya ait mobil ya da internet şubesinde bulunan güvenli ödeme menüsünden araç plakası, tutarı ve alıcının telefon numarasını yazarak işlemi başlatıyor.Alıcı ve satıcının telefonuna gelen eş zamanlı referans numarasını alıcı kişi kendisine ait hesaptan güvenli ödeme başlığı altındaki referans numarası alanına girdiği takdirde ödeyeceği tutar ve araç bilgilerini görebiliyor. Akabinde alıcı işleme onay veriyor ve araç bedeli bankaya ait havuz hesabında teminat altında bekletiliyor.Yaklaşık 10-15 dakika içinde her iki tarafa ödemenin teminat altına alındığına dair bir onay mesajı geldikten sonra satıcı araç devrini tamamen güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.Devir aşamasında noterlik ekranında teminat altında olan miktar görülerek alıcı ve satıcı bilgilendiriliyor. Devir işleminin gerçekleşmesini engelleyen bir olumsuzluk olduğu taktide ise havuzda bekleyen tutar 24 saat içinde alıcının hesabına geri iade ediliyor.Tüm bu süreçte en önemli husus alıcı ve satıcıların güvenli ödeme sistemi ile gönderdikleri tutarın teminat altına alındığına dair mesajı beklemeleri ve noterlikte mutlaka kontrol ettirmeleri olacaktır.Düzenleme zaman zaman yaşanabilen dolandırıcılık teşebbüslerini tamamen ortadan kaldıracaktır. Bu noktada kısa vadede yaşanabilecek noksanlar sistem kaynaklı değil bankalar kaynaklı olabilir. Neredeyse bankaların tamamı sisteme entegre olmuş olsa da sık kullanılan büyük ölçekli bazı bankaların hala sisteme entegre olmadığını görüyoruz.Öte yandan bankaların konuya dair gerek şube gerekse çağrı merkezi personellerine bilgilendirme ya da kullanımına dair eğitim vermedikleri ve bu sebeple müşterilerin bankalara danıştığında bilgi alamama kaynaklı zorluklar yaşandığı bizlere gelen bilgiler arasında. Zira sistem araç devirlerinde zorunlu hale getirildiğinden sistemin dışında bir işlem yapmak mümkün değil.Döviz kurunda yaşanan hareketlilik Eylül ayı sıfır otomobil fiyatlarına bir miktar yansıdı. Sıfırda yaşanan fiyat artışı ile birlikte son iki haftada ikinci el otomobil talebinde de bir miktar hareketlilik gözlemliyoruz. Söz ettiğimiz talep dönemsel ve beklenen seviyelerde olmadığından ikinci el fiyatlarına önemli bir ölçüde etki etmediğini söyleyebiliriz.Bu noktada ikinci el fiyat artışı bir önceki aya göre %1 civarında. Dolayısıyla sabit seyrini koruduğunu söylemek mümkün. Ancak 3 yaşa kadar olan ikinci el otomobiller sıfır fiyatlarından çok daha hızlı etkilendiğinden, bu yaş aralığında olan otomobillerde bir miktar daha fazla fiyat artışı söz konusu.Mevcut koşullar ve maliyetler göz önünde bulundurulduğunda ikinci el ve sıfır araçlarda gelecek dönemde artış görülebilir. Özellikle döviz kuru ve faiz seviyeleri belirleyici etken. Bizler yıl sonuna kadar fiyatların belirli oranlarda seyredeceği, 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla artış kaydedebileceği kanaatindeyiz. Ancak yaşanabilecek artışlar hızla ya da olağan dışı değil, kabul edilebilir ve öngörülebilir oranlarda olacaktır.Bizlere ‘otomobil almak için en uygun zaman ne zaman?' sorusu sıkça soruluyor. Bizler sektör temsilcisi olarak otomobilin tekrar bir yatırım aracı pozisyonunda olmasından ziyade ihtiyaç olarak kalmasını benimsiyoruz. Dolayısıyla bu soru sorulduğunda her daim verdiğimiz cevap otomobil almak için en doğru zaman içinde bulunduğumuz zaman oluyor.