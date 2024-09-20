Meteoroloji duyurdu İstanbul dahil 4 gün sürecek

Türkiye​'nin kuzeyi yoğun bir sonbahar serinliği ve yağışının hissedileceği günlere giriyor. Bu şekilde geçecek hafta sonu dahil 4 günün ardından yeniden yaz sıcağının hatırlanacağı günler geri gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Eylül ve hafta sonu dahil hava durumu​ raporunu yayımladı. 3 ilimiz için yoğun yağış​ nedeniyle sel​ beklentisine karşı sarı kodlu uyarı yapıldı.İstanbul​ hava durumu serin ve yağışlı günler geçirmeye devam edecek. Kırkareli'den Giresun çevrelerine kadar gök gürültülü yağışlı etki sürecek. Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı geçildi.Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrini sürdürürken doğu kesimlerinde 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesiyle hava daha serin hissedilecek.Önümüzdeki salı gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle yeniden yazı hatırlatan günler yaşanacak. Yaklaşık 6-7 derece ısıyı yükselten Afrika sıcaklarının etki etmesinin bekleniyor.Balıkesir ve Çanakkale dışında İstanbul dahil gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Avrupa yakası kıyı kesimleri kuvvetli.KIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kıyı kesimlerde kuvvetliKOCAELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMevsim normallerinde parçalı ve bulutlu hava durumu yaşanacak.AFYONKARAHİSAR °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 30°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 30°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinde mevsim normallerine uygun yağış görülebilir.ADANA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluYOZGAT °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu