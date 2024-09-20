Bir piramit gizemi daha! Bu kez su altında keşfedildi

Yerel bir dalgıç olan Japon Kihachiro Aratake çarpıcı bir keşif yapana kadar bu gizli mücevher keşfedilemedi. Aratake, yükselen su altı piramitlerini gördüğünde Japonya​'daki Yonaguni Adası açıklarında sıradan bir dalış yapıyordu.Aratake yaptığı keşif hakkında, 'Onu bulduğumda çok duygulandım. Bunun Yonaguni Adası'nın bir hazinesi haline geleceğini fark ettim. Bunu bir sır olarak sakladım. Ekibimden kimseye söylemedim.' ifadelerine yer verdi.Yonaguni Anıtı olarak da bilinen oluşumlardan biri, büyüklüğü ve yapısı nedeniyle 'Atlantis' olarak adlandırılmıştır. Çarpıcı sualtı oluşumu 50 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindedir. Spiral basamaklar ve düz yüzeylere sahiptir.Gizemli su altı yapısı yerel halkı şaşırtmış, bazıları piramitlerin kayıp bir uygarlığın kalıntıları olduğuna inanmıştır. Ancak herkes anıtın insan yapımı olduğuna ya da okyanus akıntıları tarafından şekillendirilmiş doğal bir oluşum olduğuna ikna olmuş değil.Bilim insanları şu anda anıtın binlerce yıllık olduğuna inanıyor ve insanların bu kadar uzun zaman önce böylesine etkileyici oluşumlar yapıp yapamayacağını sorguluyor.Japonya'nın Okinawa eyaletinde ulusal bir üniversitesi olan Ryukyu Üniversitesi'nden Masaaki Kimura liderliğindeki bir grup bilim insanı, 1987 yılında yapılan keşfin ardından gizemli kaya oluşumlarını araştırmaya başladı.Araştırmacı bilim adamı, insanoğlunun yapılar üzerindeki etkisine dair geniş kanıtlar olduğunu söyledi. Profesör Kimura yapıyla ilgili, 'Bence bunların kökenini tamamen doğal olarak açıklamak çok zor.' ifadelerini kullandı.Bu arada aynı üniversiteden Profesör Ichhi de Aratake'ye 'şaşırtıcı' bir şey keşfettiğini ifade etti. Boston Üniversitesi'nden Profesör Robert Schoch ise yapının insan yapımı olduğuna inanıyor.Robert Schoch, 'Bu grubun kayaları aynı zamanda kayada çok sayıda paralel, dikey olarak yönlendirilmiş eklem setleri ile çaprazlanmıştır. Bu eklemler doğaldır.' ifadelerine yer verdi.Yapının insan yapımı olduğuna ikna olmayan bir başka kişi de dalgıç Kenzo Watanabe.Dalgıç Watanabe, tanık olduğu şeyin 'doğal olmadığına' inanıyor ve şöyle diyor:'Yonaguni'ye gitmemi ilk tetikleyen şey, buranın arkeolojik bir alan olarak belirlenmesi halinde artık orada dalış yapamayacağımız söylentisiydi. Bu yüzden hala yapabiliyorken gitmeye karar verdim. Yakın olduğum bir grup dalış eğitmeniyle bir araya geldim ve hepimiz tatil zamanımızı ayırıp gittik.'“Orayı gördükten sonra insan yapımı olmadığını düşünmemin imkanı yok. Özellikle de tüm düz yüzeyleriyle. Bu kadar çok farklı yüzey ve simetrik şekil gerçekten çok etkileyiciydi.''Bence kesinlikle doğal değil. Nasıl yapıldığını gerçekten merak ettim. O zamanlar insanların ne tür aletler kullanmış olabileceğini düşündüm. Çok gizemli.”