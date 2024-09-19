Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kılıçlar çekildi: Benim yol arkadaşım değildir!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sözde değişim de işe yaramadı. CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda gergin anlar yaşandı. Güç gösterisine dönüşen kurultayda Ekrem İmamoğlu kürsüye çıkarak hazırlanmış şekilde 1 saate aşkın konuşma yaptı. Bu durum, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı çok kızdırdı.Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına tepki gösteren Mansur Yavaş, 'Ben de Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi' diyerek hem İmamoğlu'na hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı.Tüzük kurultayı sonrası her fırsatta abi kardeşiz mesajı veren Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında gerilim arttı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı bir etkinlikte acık açık Mansur Yavaş'a gönderme yaptı.'Böylesi zor bir dönemde özellikle benim siyasi yol arkadaşlarım, özellikle benim CHP içinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili olan partinin üst yönetimine net olarak bir şey söylemek isterim' diyen Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a üstü kapalı şu mesajı yolladı:Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmayı ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır.Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta!