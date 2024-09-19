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Manisa'da işçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 can kaybı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sabah erken saatlerde işçi servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kadın işçi hayatını kaybetti, 5 işçi de yaralandı.

Ekleme: 19.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da işçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 can kaybı
Eşme-Alaşehir kara yolu Sarıgöl Özpınar köyü yakınlarında İsmail D. (26) yönetimindeki kamyonet ile Kazım A. (54) idaresindeki işçi taşıyan minibüsün yan yana geçtikleri sırada birbirlerine çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada işçi servisinde bulunan Semra Süslü (38) ağır yaralanarak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüste bulunan kadın işçiler Gamze A. (17), Gamze Ö. (29), Nermin F. (27), Damla S. (20) ve Aynur A. (44) ise kazada yaralandı. Yaralılar Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bir kısmı ise tedavilerinin devamı için Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Sarıgöl-Eşme kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesinin ardından yol, kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da işçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 can kaybı