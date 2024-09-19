İSKİ fatura soygunu vatandaşı canından bezdirdi: CHP’li İBB Belediyesi yasak sınırı hiçe sayıyor!

İSKİ vurgunu faturalara yansımaya devam ediyor. Her ay artan fatura miktarına İstanbullular isyan etmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde fatura kesimine devam ediyor.Ağustos ayının son günleri ile Eylül ayının ortasındaki tarihlerdeki son ödeme günü gönderilen faturaların çoğunlukla bin TL ve üstünde gelmesine ise İstanbullular tepki gösteriyor. Birçok vatandaş, gelen faturalarla soyulduklarını belirterek, faturalara itiraz ediyor. Ancak kurum itirazları işleme aldığını belirtse sonuç değişmiyor.Yasal okuma sınırını herhangi olağanüstü bir durum olmamasına rağmen belirlenen 1 aylık süre içerisinde okumaması da faturaların kabarık gelmesine neden oluyor. Mayıs ayı olağan İSKİ Genel Kurulu'nda su birim ücretlerine yapılan yüzde 36 zam sonrasında yüzde 85'lik kesimin kullandığı aylık 15 metreküpe kadar denk gelen kullanım ücreti 32,28 TL toplam birim ücreti üzerinden hesaplanıyor.Fakat fatura okuma gün sayısı 1 aylık dilimi aştığında aylık kullanım çoğu vatandaşın 15 metreküpün üstüne çıkarak 2'nci kademe fiyat olan 49,17 TL üzerinden hesaplanıyor. 40 günü aşan okuma gün sayısında ise aylık kullanım metreküp miktarı 31 metreküp ve üstüne geçiyor. Bu durumda da vatandaşların kullanım metreküp birim fiyatı 71,10 TL üzerinden hesaplanıyor. Kullanım miktarına göre de atık su bedelinin de eklenmesiyle ve kıyas yapılarak kesilen faturalar bin TL'nin üstüne çıkıyor.Su kullanım miktarlarında bariz bir değişim olmamasına rağmen İSKİ tarafından kullanılan metreküp miktarının kıyas olarak gösterildiğini belirten İstanbullular, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında düzenli olarak katlanarak artan su faturaları nedeniyle isyan ediyor. İşte o tepkilerden bazıları:*N.A.: İskiciğim, 30 günde okuman gereken faturaları neden 40-45 günde okuyup, bir üst kademeden faturalandırdığını ve oluşan mağduriyetleri nasıl gidereceğini belirtmemişsin ama.*A.T.: Bu nasıl soygun? Evde ordumu besliyorum? Tek başıma yaşıyorum son fatura bin 304 TL.*E.G.: Bu ay su faturası bin 276 TL geldi. Geçen yıl aynı dönem faturasını kontrol ettim 284 TL. Bir yılda 4,5 kat artış olmuş. Yüzde 100 olsa yine anlayacağım, 4,5 kat nedir? Ailemizin kişi sayısında da bir artış olmadı. İSKİ resmen çıldırmış.*S.Ç.: Mahallenin bütün su parasını bize yazdınız herhalde bin 800 TL su parası nedir? Her ay 400 TL zam yapıp öyle mi fatura çıkartıyorsunuz?*G.E.: Başkan anlatıyordu su insanlık hakkıdır diye,hani nerede? Bir önceki fatura dönemi ile nasıl 10 kat fark olabiliyor? Ne yaptınız bütün sokağın su faturasını bize mi kestiniz?*F.Ç.: 1 kişinin yaşadığı, doğru dürüst bulaşık makinasının da çalışmadığı eve 5 bin 681 TL fatura nasıl gelir? Hamam işletmiyorum? alo180'i aradım verdiği hizmet berbat zorla kayıt açtırdım.