Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına MERCEK operasyonu

Güvenlik güçlerinin toplum güvenliğini sağlama amacıyla yürüttüğü operasyonlar kesintisiz bir şekilde sürüyor.İçişleri Bakanlığı, silah kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen son operasyonlarla ilgili detayları paylaştı.Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:81 ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-25” operasyonları düzenlendiOperasyonlar sonucu:- 1.596 Ruhsatsız Tabanca,- 442 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,- 45 Uzun Namlulu Tüfek,- 655 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:- 2.738 Silah ele geçirildi.- 2.459 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.- Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;- Kocaeli’de 101 adet tabanca ve 3.242 adet silah parçası ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.- Antalya’da 61 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.- Yalova’da 50 tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.- İstanbul'da 272 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 341 şüpheli gözaltına alındı.- Adana’da 129 tabanca, 14 av tüfeği ele geçirildi. 147 şüpheli gözaltına alındı.- Bursa’da 50 tabanca, 72 av tüfeği ele geçirildi. 85 şüpheli gözaltına alındı.- Gaziantep’te 45 tabanca, 34 av tüfeği ele geçirildi. 107 şüpheli gözaltına alındı.- İzmir’de 66 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı.- Ankara’da 15 tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına.- 81 İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen “MERCEK-25” operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2.738 silah ele geçirildi.Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle