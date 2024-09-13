Alışveriş fişini almayanlar dikkat! Artık cezası var...

Piyasada nakit akışının kayıt altına alınmasını sağlayan fişler birçok kişi tarafından önemsiz görüldüğünden alınmaz.Gün içerisinde yapılan birçok alışverişin ardından fiş vermeyen esnafın dışında verilen yerlerden de tüketici fişi almayabiliyor.Fiş vermeyen esnafa yönelik uygulanan cezalar Maliye tarafından artık fişini almayan müşteriler içinde uygulamaya geçiyor.Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğde fiş vermeyen satıcı kadar almayan tüketici de hatalı konumda olacak.Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayımlanan 7524 sayılı yasa ile fiş, fatura kesmeyenlere kesilen ceza, yapılan tespite göre katmerli hale getirilirken fiş ve fatura almayan nihai tüketicilere ceza kesilmesine yönelik düzenleme de yapıldı.Gelir İdaresi Başkanlığı hangi durumlarda cezanın nasıl uygulanacağına ilişkin hazırladığı tebliğ taslağı ile uygulamaya şu şekilde açıklık getirdi: Yaptıkları alışverişin ardından fiş ya da fatura almayan tüketicilere yine yasa ile getirilen düzenlemeye göre 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Ancak bunun iki şartı var. Tüketici belge verilmediğini Gelir İdaresi Başkanlığı tespitinden önce ve belgenin düzenlenmesi gereken tarihten en geç beş işgünü içersinde İdare'ye bildirirse ceza kesilmeyecek.