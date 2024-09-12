Samsung'dan büyük değişiklik: Güncellemeler için yeni dönem başlıyor

Samsung, 25 Eylül'den itibaren kullanıcıların Samsung hesabı olmadan Galaxy Store'a erişemeyeceğini duyurdu. Mağazadaki uygulamaları indirmek ve güncellemek için artık Samsung hesabına ihtiyaç duyulacak.Şu anda, Galaxy telefonlarda veya tabletlerde Samsung hesabı olmasa bile uygulamalar Galaxy Store'dan indirilebiliyor ve güncellenebiliyor. Bu durum 25 Eylül'de değişecek. Uygulamaları indirmeyi ve güncellemeyi denediğinizde Samsung hesabınıza giriş yapmanız istenecek.Samsung, bu hesap gereksiniminin hem üçüncü taraf hem de resmi Samsung uygulamalarının indirilmesi ve güncellenmesi için geçerli olduğunu söyledi. Ancak şirket, bazı uygulamaların hesap olmadan da kendilerini güncelleyebileceğini belirtti.Galaxy cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelen Samsung uygulamaların gelince, her uygulamanın güncelleme için hesap gerekip gerekmediğine dair kendi politikası olacak. Bu politika, söz konusu uygulamaların bildirimler bölümünde açıklanacak.Samsung Health ve Samsung Pay gibi uygulamalar da dahil olmak üzere bazı uygulamalara erişmek için zaten Samsung hesabı gerekiyor. Ayrıca bazı Galaxy AI özellikleri için de gerekiyor. Telefonunuzu, tabletinizi, akıllı saatinizi ve diğer Galaxy ürünlerini bulmanıza yardımcı olan Samsung Find gibi hizmetlerde de bu durum geçerli.Ayarlar uygulamasını açın ve 'Hesaplar ve yedekleme' seçeneğine dokunun.'Hesapları yönet' üzerine tıklayın. Bu ekranda, 'Hesap ekle' seçeneğine dokunun. Ardından onay simgesini işaretleyerek Şartlar ve Koşullar Sözleşmesini okuyun ve kabul edin.Kişisel bilgilerinizi girin ve 'Hesap oluştur' düğmesine dokunun.İki adımlı doğrulamayı ayarlamanız gerekecek, bu nedenle telefon numaranızı kaydetmeniz gerekir. Girdiğinizde, 'Tamam' düğmesine dokunun.Son adım olarak e-postanızı doğrulamanız gerekecek.