Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

Uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor...Bu kapsamda Diyarbakır'ın'ın Lice ilçesinde 25 Ağustos- 11 Eylül tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildi.Çalışmalar, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla düzenlendi.Narko-Terör operasyonlarında 15 milyon 882 bin kök kenevir ile 2,5 ton esrar ele geçirildi.Çalışmalarda, 36 şüpheli gözaltına alındı.Uyuşturucu maddeler imha edilirken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.