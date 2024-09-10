Togg'dan bir çıkarma daha! O ülkede ilk defa tanıtılacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin partner ülke olarak katılım sağlaycağı ZEPS 2024 Fuarı'nda, yerli otomobil Togg’un Bosna Hersek'te ilk defa tanıtılacağını açıkladı. Fuar, 1-5 Ekim tarihleri arasında Zenica şehrinde düzenlenecek.Avdagiç, fuarın Türkiye’nin Bosna Hersek ile olan güçlü ticari ilişkilerini daha da pekiştireceğini belirterek, "İTO, 1893'ten bu yana uluslararası fuarlara katılıyor. Bu fuarlar, yeni teknolojilerin tanıtımı ve işbirliklerinin kurulması için önemli platformlardır." dedi. Türkiye’nin ZEPS 2024 Fuarı'na katılımının büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Avdagiç, bu fuarın iki ülke arasındaki ticarete katkı sağlayacağını dile getirdi.Türkiye’nin ulusal gururu olan yerli otomobil Togg, Bosna Hersek’te ilk defa ZEPS Fuarı’nda halkla buluşacak. Avdagiç, bu tanıtımın Türkiye'nin teknolojik ve ticari gücğnü sergilemesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Türkiye standında çeşitli sektörlerden birçok firmanın ürünlerinin de sergileneceğini ifade eden Avdagiç, Togg’un bu anlamda dikkat çeken bir unsur olacağını kaydetti.Türkiye’nin Bosna Hersek'in ekonomik kalkınmasına verdiği desteği hatırlatan Avdagiç, ZEPS Fuarı’nın iki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerini daha da güçlendireceğini söyledi. Avdagiç, fuarın Türkiye için önemine değinerek, "Hem ticari bağlarımızı geliştireceğiz hem de kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bosna Hersek ile olan işbirliğimiz tarihi ve kültürel bağlarla da destekleniyor." ifadelerini kullandı.İTO’nun Bosna Hersek gibi ülkelerle geliştirdiği işbirliklerinin vermliliğine dikkat çeken Avdagiç, bu tür fuarların iki ülkenin ortak ekonomik geleceği için stratejik bir rol oynadığını vurguladı.