Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Bilecik ve Balıkesir hariç), Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun Körfezi, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Çankırı çevreleri, Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Ordu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 15°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 19°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 15°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 19°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 11°C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR 20°C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA 19°C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 14°C, 29°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°C, 32°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 23°C, 30°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 23°C, 29°CParçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 15°C, 29°CParçalı bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bugün Çankırı, Niğde ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey, Sivas'ın güney, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 14°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, bugün kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA 18°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, bugün batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 13°C, 24°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 15°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 20°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 19°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 17°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN 19°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 22°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 16°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 11°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluAz bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 31°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 19°C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT 22°C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 20°C, 32°CAz bulutlu ve açık