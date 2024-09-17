Köylüler artık dışarı çıkmaya korkuyor! O bölgede...

Köy rakımından dolayı az yağış alsa da 50 metrekare içerisinde 5 yılda 3 kez yıldırım düştü.Artık yağmurlu havalardan korkan ve mezrada manyetik bir cihaz olabileceğinden şüphelenen vatandaşlar, yetkililerden inceleme için yardım bekliyor.Ağılcık mezrasında yaşayan Şefik Erol, ''Bu tarla babama ait, ben de 2 aydır dışarıdaydım. Yıllar önce buradaki dut ağacına yıldırım düşmüştü. Birkaç yıl önce de aşağıda bulunan badem ağacına yıldırım düşmüştü. Aynı bölgede 30 metre arayla yıldırımın düşmesi düşündürücü bir konu.Acaba burada manyetik bir şey mi var? Aynı bölgeye yıldırımın düşmesi bizim dikkatimizi çekti. Yetkili kurumlara bildirdik belki sebebi araştırılır. Bizim bilmediğimiz sebepler olabilir. Burası sürekli yağış alan bir bölge değil. Yüksek olduğu için çok nadir yağış alır.Çok fazla yağış almamasına rağmen bu bölgeye sürekli yıldırım düşüyor. Benim bildiğim 50 metrekare alan içerisine 3 defa yıldırım düştü. Burada manyetik bir şey mi var diye düşünüyoruz. Allah'ın rahmetinden kaçılmaz nerede olursa bulur. Burada bizim bilmediğimiz bir şey varsa araştırılırsa eğer biz de mutlu oluruz'' dedi.