5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak: Karadeniz'in 'üretim üssü' geliyor!

Temmuz ayının sonlarında Singapur'dan yola çıkan Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Afrika kıtasının batısında Atlas Okyanusu'nda Türkiye yolculuğuna devam ediyor. Bu ayın ortalarında Akdeniz'e ulaşması beklenen yüzer platform, ay sonu itibarıyla Türkiye'de olacak. Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu temmuz ayı sonunda Singapur'dan yola çıkmıştı. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuk sonrası Çanakkale Boğazı'ndan Türkiye'ye girecek olan platformun şu anda Afrika kıtasının batısında Atlas Okyanusu'nda olduğu öğrenildi. Bu ayın ortalarında Akdeniz'e giriş yapması beklenen platformun ay sonunda ise Türkiye'de olması bekleniyor.Platformun Türkiye'ye gelmesi ile birlikte Marmara'daki bir tersanede bakım işleminden geçmesi ve ardından Zonguldak'taki Filyos Limanı'na gönderilmesi bekleniyor. Yüzen bir sanayi tesisi niteliğindeki deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak kadar doğal gaz üretimi yapılacak. Platformun uzunluğunun 298,45 metre, genişliğinin ise 56 metre olduğu bildirildi. Maksimum gaz işletme kapasitesi 10.5 milyon metreküp olan platform 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca çalışmaya devam edecek.Karadeniz'deki çalışmaların ilk fazı kapsamında 10 milyon metreküp üretime çıkmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndan hâlihazırda günlük 6 milyon metreküpü aşkın gaz üretiyor. İlk fazda üretim sürerken, Faz-2 ile üretim günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Faz-2'nin hazırlıklarına başlayan TPAO, bünyesine katacağı söz konusu platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Bu platformla üretim Faz-2 hedefi olarak belirlenen 20 milyon metreküpe kadar yükseltilecek. Bu toplam üretim değeri ile de 10 milyon haneye yetecek kadar gaz üretimine geçilmiş olacak.Türkiye, FPSO ile ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu tip bir platforma sahip 6'ncı ülke olacak. Platforma yönelik isim önerileri de şimdiden oluşmaya başlarken, Cumhuriyetin 100'üncü yaşını doldurması sebebiyle platforma Cumhuriyet adının verilebileceği ya da Gazi veya Ertuğrul isimlerinin gemiye verilmesi bekleniyor.Türkiye'nin enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han olmak üzere 4 sondaj gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis olmak üzere de 2 adet sismik araştırma gemisi bulunuyor. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde 40 bin veri toplama noktası bulunuyor. Türkiye, önce Karadeniz ve Akdeniz gazını üretime kazandırmayı ardından ise Ege'ye yönelmeyi hedefliyor.Yüzer üretim platformu Türkiye'nin denizlerdeki arama, sondaj ve üretim filosuna katacağı 7'nci gemi olmanın yanı sıra özellikleri ile de emsallerinin en önemlilerinden biri olma özelliğini taşıyor.Geminin özellikleri şu şekilde:* 300 metre uzunluğunda, 58 metre genişliğinde* Yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde* Gemiye benzeyen platformun motoru bulunmuyor* Ham gazı denizde işleyerek, karaya çıkaran borulara basacak* 5 milyon haneye yetecek kadar doğalgaz üretecek* Gemide teknik personel için geniş bir yaşam alanı bulunuyor* Platformu önce yurtdışından gelecek uzmanlar kullanacak* Türk ekiplere verilecek eğitimin ardından gemi tamamen Türk komutasına geçecek