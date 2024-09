Android kullanıcılarına müjde! Popüler özellik ücretsiz oldu

Google​, Pixel 9 serisinin lansmanında tanıttığı yenilikçi özelliklerden biri olan Gemini Live'ı, geniş bir kullanıcı kitlesine açıyor. Yapay zeka​ destekli bu özellik, mobil cihazlarda daha doğal ve insan benzeri sohbetler sunarak kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.Google​, kısa süre önce X platformunda yaptığı bir duyuruyla, Gemini AI uygulaması üzerinden sunulan Gemini Live özelliğinin artık Android​ kullanıcılarının tamamına ücretsiz olarak açıldığını duyurdu. Daha önce sadece Gemini Advanced abonelerine sunulan bu özellik, şimdi her Gemini kullanıcısının erişimine açılıyor.Google​, yaptığı açıklamada özelliğin, kullanıcıların konuşma deneyimlerini geliştirmek için aralarından seçim yapabilecekleri on farklı sesle sunulacağını belirtti. Kullanıcılar Google​ Play Store'a giderek Gemini uygulamasını indirebilir ve Gemini Live'ı arayabilir.Arama devi ayrıca Gemini Live'ın önümüzdeki günlerde iOS​ cihazları için de kullanıma sunulacağını ve ilerleyen haftalarda daha fazla dilin ekleneceğini belirtti.Gemini Live, mobil cihazlarda insan benzeri sohbet deneyimi sunarak kullanıcıların her konuda rahatça iletişim kurabilmesini sağlıyor. Gemini Live'ın bir diğer dikkat çekici özelliği hands-free olarak kullanılabilmesi. Yani kullanıcılar, telefon kilitli durumdayken bile asistanla konuşabilecek ve ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilecek.Gemini Live özelliğini deneyimlemek oldukça basit. Kullanıcılar, Google​ Play Store üzerinden Gemini AI uygulamasını indirip, uygulama içinde Gemini Live özelliğini aktif edebiliyorlar. Google​, bu yeni özelliği şimdilik İngilizce olarak sunuyor, ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla dil desteği sağlayacaklarını duyurdu.