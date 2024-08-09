Yusuf Tekin: Instagram ve Roblox çocukları dijital bağımlılığa sürükleyebilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, erişim engeli getirilen Instagram ve Roblox hakkında açıklama yaptı.Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günümüzdeki dijital çağda çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişiminin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını ifade etti.'DİJİTAL BAĞIMLILIĞA SÜRÜKLEYEBİLİR'Tekin, “Okullarımızın, öğretmenlerimizin ve eğitim öğretim ortamlarımızın yanında bilhassa sosyal medya mecraları da evlatlarımızın gelişiminde etkilidir. Bakanlık olarak, çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız.Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir.Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir.Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının ‘Dijital Faşizim'inden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.