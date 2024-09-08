MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, farklı bölgelerde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Mehmetçik, teröristleri saklandıkları deliklerde bulmaya ve paketlemeye devam ediyor.
Hem havadan hem de karadan yapılan operasyonlar sürerken, 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verildi.
Bakanlıktan videolu olarak yapılan paylaşım için şu not düşüldü:
"TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELEYE DEVAM"
Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam.
"15 PKK/YPG'Lİ, 1 PKK'LI"
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.