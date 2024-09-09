Android kullanıcıları dikkat: Şifreleriniz çalınabilir

Zararlı yazılımlar, kötü niyetli kişiler tarafından oluşturulan ve bilgisayar veya akıllı telefon gibi cihazlara zarar vermek amacıyla tasarlanmış yazılımlara deniyor.Bu yazılımlar; kullanıcıların bilgilerini çalmak, cihazları kontrol etmek, reklam göstermek veya cihazları işlevsiz hale getirmek gibi amaçlarla kullanılabiliyor.Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.Siber güvenlik uzmanları, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonları hedef alan yeni ve tehlikeli bir kötü amaçlı yazılımın ortaya çıktığını duyurdu.Bu zararlı yazılım, cihazınızdaki fotoğraf ve videolardaki metinleri tarayarak hassas bilgilerinize ulaşabiliyor.Bu yeni nesil kötü amaçlı yazılım, cihazınıza sızdıktan sonra galeri uygulamanızda bulunan tüm görsel içeriği tarıyor.Görüntülerdeki metinleri OCR (Optical Character Recognition) teknolojisi sayesinde okuyan yazılım, bu bilgileri uzak bir sunucuya gönderiyor.Bu sayede siber suçlular, bankacılık bilgilerinizden kimlik numaranıza kadar birçok hassas bilgiye ulaşabiliyorlar.Yapılan araştırmalar kapsamında, SpyAgent isimli yazılımın kaç Android telefon kullanıcısını etkilediği bilinmiyor.Tahminlere göre, 280 civarı uygulamanın sahte versiyonu, SpyAgent entegrasyonu ile dağıtılmış durumda.