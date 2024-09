Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Ön otopsi raporu ortaya çıktı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağında kırıklar var

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma tüm titizliliği ile sürüyor. Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'nda süren otopsisi sona erdi.Yaklaşık 10 saat süren otopsi ile çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Elde edilen ön otopsi raporuna göre; minik Narin'in bacağında kırık, boynunda ise lezyon tespit edildi.23 KİŞİ GÖZALTINDAMerkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.ANNE, BABA, 3 AMCA GÖZALTINDAGözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. (18) olduğu öğrenildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken Narin Güran'ın amcasının da bulunduğu 2 kişi daha gözaltına alındı.AMCA TUTUKLANMIŞTIDiyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.Zorluoğlu, 'İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır.' ifadelerini kullanmıştı.'BÜTÜN DELİLLER TEK TEK İNCELENİYOR'Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için zaman zaman bu tür gizlilik kararlarının alındığını belirterek, İçişleri Bakanı'nın bazen de Adalet Bakanı'nın belirli gelişmeleri kamuoyuyla paylaştığını söyledi.Eren, Cumhuriyet başsavcıları, başsavcı vekilleri ve soruşturmayı yürüten savcılarla ilk günden beri iletişim halinde olduklarını ifade ederek, Diyarbakır Barosu olarak soruşturma sürecinin tamamında gizlilik ilkeleri doğrultusunda dosyayı takip ettiklerini belirtti.Yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi olduğunu dile getiren Eren, şunları kaydetti:'Saat 12.20'de başladı ve halen devam ediyor. (Narin Güran'ın kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde ölü bulunması) Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Şu anda da otopsi işlemleri bitmek üzere. 19 gün sonra Narin'in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ama patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Narin'in bedeninde aradan geçen 19 günden kaynaklı deforme olduğundan ölüm sebebini tespit biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı.'Yetkili makamların ön rapora ilişkin açıklamalarını beklediklerini anlatan Eren, şimdiden nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.Eren, 'Narin bir şekilde katledildi ve failler de dışarıda olabilir. Bu anlamda bilgi konusundaki bu hassasiyet de kamuoyu tarafından dikkate alınmalı.' ifadelerini kullandı.Gazetecilerin, '21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların buradaki delillerle bir alakası var mı?' sorusu üzerine Eren, şunları söyledi:'Gözaltılar otopsi işlemlerine bağlı elde edilen bir delille alınan karar değil. Zaten birçoğu şüpheli ya da beyan sahibi olarak daha önce alınmıştı. Şu an ortada Narin'in bedeni üzerinden somutlaşmış ve herhangi biri hakkında gözaltı kararı verilecek bir delil ve tespit yok. Raporların dönüşü beklenecek.''Çuvalda Narin'in kıyafetlerinin olduğunu söylediniz. Başka neler vardı?' sorusunu ise Eren şöyle yanıtladı:'Narin'in çantası var, Elif-Ba'sı ve terliği var. Bunların hepsi torbanın içerisinde.'Eren, bir gazetecinin 'Terliğinin ikisi de torbada mıydı? sorusu üzerine 'Evet.' dedi.BAŞKAN ERDOĞAN: SÜRECİN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIMBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili, 'Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.' ifadesini kullandı.Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok.' değerlendirmesinde bulundu.Narin'ın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerinin çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:'19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.'