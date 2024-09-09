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Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu: Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi doğum yaptı!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı şehit olmuştu. Eşi haberi aldıktan sonra fenalaştı. Apar topar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı. İşte detaylar...

Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu: Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi doğum yaptı!
Ekleme: 9.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 9.09.2024 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu: Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi doğum yaptı!
Eşinin Tunceli'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberini aldı.

Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu: Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi doğum yaptı!

Bunun üzerine fenalaşan Gizem Büyükçaylı, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.

Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu: Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi doğum yaptı!

Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu: Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi doğum yaptı!

Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı.