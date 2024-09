Başkan Erdoğan'dan 'Narin cinayeti' açıklaması: Hesabını soracağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren kiritk toplantıda ekonomi başta olmak üzere önemli konular ele alındı.Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir. Tahkikatı çok boyutlu şekilde yürütüyoruz.YENİ ANAYASA MESAJITürk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.GAZZE'DEKİ SOYKIRIMİsrail hükümeti işgal politikasını Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletmek istemektedir. Her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. İslam İşbirli Teşkilatı'nın liderler seviyesinde toplanması aciliyet arz ediyor. Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez.NARİN CİNAYETİNarin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım.AYŞENUR'UN ÖLDÜRÜLMESİAyşenur Ezgi'nin kanının yerde kalmaması için her hukuki adımı atacak, İsrail'le mücadeleyi en üst düzeyde Adalet Divanı'na da müracaatla devam ettireceğiz.ENFLASYONDA DÜŞÜŞHayat pahalılığın vatandaşlarımızın hayatında sebep olduğu sorunları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. Enflasyonda haziranda başlayan ağustosta da devam etti. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 geriledi. Ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttık. Para, maliye ve gelirler politikalarını uyumla yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak yine başaracağız. Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak. Bu yılı yüzde 3,5'luk bir büyümeyle kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz. Türkiye ekonomisi bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak, çok farklı bir lige yükselecektir.