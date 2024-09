Memura ve emekliye zam için 4'lü hesap! OVP'den yeni zam oranları çıktı

Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyen memur ve emekli zammı için yeni hesaplamalar ortaya çıktı. Yeni OVP'de açıklanan enflasyon tahminlerine göre emekli ve memur zammı ne kadar olur merak ediliyordu. Memur ve emekliye zam için merak edilen hesaplamalar yapıldı. İşte yeni memur ve emekli maaşı için 4'lü hesap...Memur ve emekli zammı için kritik verilerden biri olan enflasyon verisine dair Merkez Bankası 3 veri açıkladı. Bunlar: Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi. Yeni OVP'de güncellenen yıl sonu enflasyon beklentileriyle beraber emekli ve memur zammı için yeni oranlar ortaya çıktı. Bu verilerle Ocak'ta ne kadar memur veya emekli maaşı alacağını merak eden vatandaşlar için hesaplama yapılabiliniyor. Peki Merkez Bankası'nın, piyasanın ve OVP'deki enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi senaryolarına göre maaşlar ne kadar zamlanır? İşte memur ve emekli zammı için merak edilen 4'lü hesap…Merkez Bankası yıl sonunda yüzde 38 enflasyon beklerken yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 43.31 çıktı. Yeni OVP'de ise yüzde 41.5 olarak güncellendi. Böylece memur ve emekli maaşı için yeni zam oranı ortaya çıktı. İşte emekli maaşı ve memur zammı için yeni oranlar…Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunda daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahminini korudu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıkladı. Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emekli maaşı için yeni artış oranını verecek.Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayı toplu sözleşme artışları yüzde 6 olarak uygulanacak. Yüzde 38 oranındaki tahmine göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 6.62 oranında olacak. Eğer yüzde 42 oranındaki üst bant gerçekleşirse bu kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9.70'i bulacak.Merkez Bankası enflasyon raporunun ardından Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni de yayımladı. Ankette yıl sonunda enflasyonun yüzde 43.31 olacağı tahmin edildi. Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahminine göre bu tahmin 5 puandan fazla çıkmış oldu. Buna göre de daha önce yüzde 10,65 hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 14.89'a yükseldi.Bu yeni hesaba göre SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için enflasyon artışı yüzde 14.89 olacak. Refah payı ya da başka ilaveler olmaz ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri anket tahminine göre bu oranda maaş artışı alacak. Memur maaşı ise yüzde 6 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 11.85 oranında zam almış olacak.Yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 41.56 aylık enflasyon oranı: yüzde 13.44SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyon artışı: yüzde 13.44Memur ve memur emeklisi artış oranı: yüzde 9.31Bu tahmine göre 2024'te ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 3.13 enflasyon farkı alabilecek. Ocak zammı da enflasyon farkıyla birlikte yüzde 9.31'e ulaşacak.Halen en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira. Bu maaş Ocak zammı yüzde 9.31 çıkarsa 42 bin 855 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da halen 17 bin 588 lira. Bu aylık da Ocak artışının yüzde 9.31 olarak gerçekleşmesi halinde 19 bin 225 liraya ulaşacak.OVP deki yüzde 41,5 yıl sonu enflasyon tahminine göre 2024'ün ikinci yarısında 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu tahmine göre Ocak ayında yüzde 13.44 enflasyon artışı alabilecek.Emeklilerin kesin zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile kesinleşecek. Böylece son 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak ve bu SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı olacak. Yine enflasyon oranı memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını ortaya koyacak. Bunların dışında taban maaş artışı ya da refah payı verilip verilmeyeceği konusu da bu tarihte netlik kazanmış olacak.Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. SSK ile Bağ-Kur emeklisinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24.73'lük zam oranı sonrası 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlerin alacağı rakamlar da arttı.Buna göre; hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimlerin maaşı 9 bin 375 TL,Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 6 bin 250 TL,Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 3 bin 125 TL oldu.NOT: Hissesi oranında aldığı maaş bu rakamlardan yüksek ise dul ve yetim, yüksek olan ödemeyi alacak.Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.2025 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 6 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 5 olarak hesaplanacak.Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile kesinleşiyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ederken, bu rakama yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek zam oranı belirleniyor.Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.Memur zammı; 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşın gelirini doğrudan etkiledi. 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar arttı.-Yaşlı aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 181 liraya yükseldi.-Engelli aylığı 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı.-Evde Bakım Yardımı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.-Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 liradan 10 bin 159 liraya çıkarıldı.-Sosyal Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 liradan 6 bin 360 liraya yükseldi.-Ağır silikozis aylığı 7 bin 698 liradan 9 bin 185 liraya çıktı.Yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan Fatih Karahan, Merkez Bankası'nın 2024, 2025 ve 2026 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı. Buna göre;-2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38-2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14-2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9 olarak tahmin edildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi şu şekilde:-2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31-2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,71-2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,302025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) göre yıl sonu enflasyon beklentileri şu şekilde:-2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41,5-2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,5-2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,7