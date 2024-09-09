Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yeni eğitim-öğretim yılı için mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;
"OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR"
"2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum."
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