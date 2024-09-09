Kiryakos Miçotakis'ten 'Mavi Vatan' itirafı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Miçotakis, Türkiye ile ilgili soruyu, 'Türkiye ile yakınlaşma sürecinin zorluklarının farkında olduğunu ancak durumu realist bir yaklaşım ile değerlendirdiğini ve olumlu gelişmelere odaklandığını' şeklinde yanıtladı.Miçotakis, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' yaklaşımının değişmediğini ve bunun, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesinde zorluk olduğunu belirtti.Yunan Başbakan, 'Eğer Türkiye ile önümüzdeki birkaç on yıl için sorunlarımızı çözmüş olacağımızı düşünseydik, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığımız yatırımların önemli bir kısmına ihtiyaç duymazdık.' diye konuştu.Ukrayna'daki savaşta bazen çok daha ucuz silah sistemlerinin çok daha verimli olduğunu gördüklerini aktaran Miçotakis, 'Bu nedenle Savunma Bakanlığımızla birlikte Yunanistan'ın kendi inovasyonunun desteklenmesine önem veriyoruz.' dedi.Miçotakis, Savunma Bakanlığı ile hükümetin anti-drone sistemleri konusunda inovasyona ağırlık vermek istediğini dile getirerek, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait mevcut firkateynleri, üretilmesi halinde daha ekonomik olacak yerli üretim anti-drone sistemleriyle donatmak istediklerini kaydetti.Miçotakis, bu konuda iş dünyasının da desteğini beklediklerini ifade etti.